17 марта с 12.00 до 13.00 в районном исполнительном комитете (малый зал) по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, личный прием граждан проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Владимир Олегович КОТОВИЧ.
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17 марта личный прием граждан проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Владимир Котович
16.03.2020 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
17 марта с 12.00 до 13.00 в районном исполнительном комитете (малый зал) по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, личный прием граждан проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Владимир Олегович КОТОВИЧ.
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17 марта личный прием граждан проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Владимир Котович
17 марта с 12.00 до 13.00 в районном исполнительном комитете (малый зал) по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, личный прием граждан проведет член...
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