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Михаил Клеофас Огинский. Мы подготовили для вас ТОП-7 интересных фактов об этом выдающемся человеке

16.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Талантливый политик, дипломат, общественный деятель, но во всем мире он известен как автор прекрасного полонеза, – Михаил Клеофас Огинский.
Целых три европейских страны – Беларусь, Польша и Литва – считают его своим национальным гением, ведь родился он в Речи Посполитой. Его предки, однако, происходят из земель восточной могилевщины.

Мы подготовили для вас ТОП-7 интересных фактов об этом выдающемся человеке.

Михаил Клеофас Огинский. Мы подготовили для вас ТОП-7 интересных фактов об этом выдающемся человеке

С самого детства родные Михаила вкладывались в него «академически», нанимали лучших учителей. В возрасте 7 лет учебные занятия занимали у него 16 часов в день!

Михаил Клеофас считал себя политическим деятелем, а не композитором. Вот яркое тому доказательство: уже в 20-летнем (!) возрасте он стал депутатом Речи Посполитой.

Первый полонез, написанный им, считается утерянным. А вот «Прощание с Родиной»  как раз прославил Михаила Клеофаса как композитора. В общей сумме он автор более 40 композиций. А в музыке он был самоучкой!

Поддержал восстание Тадеуша Костюшко: отказался от всяких чинов и вступил в ряды повстанцев. Хотел дать свободу 12 тысячам (!) своих крестьян.

«Из князи в грязи»: после восстания Михаил лишился всех своих поместий, а за ним и его семьей началась настоящая охота. Он вынужден был бежать в Нидерланды. Однако вскоре на российский престол взошел император Александр I, который объявил амнистию участникам восстания Костюшко. Михаил вернулся на родину.

Организовал «Северные Афины» в Беларуси: в своем имении в Залесье проводил музыкально-литературные вечера , после чего усадьба и стала культурным центром.

Похоронен Михаил Клеофас Огинский в Пантеоне выдающихся личностей во флорентийской церкви Санта Кроче рядом с Галилео Галилеем, Микеланджело Буонарроти, Джоаккино Россини и Никколо Макиавелли.

 

 
 
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Талантливый политик, дипломат, общественный деятель, но во всем мире он известен как автор прекрасного полонеза, – Михаил Клеофас Огинский....
 
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