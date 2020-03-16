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Минздрав: на медобследовании на коронавирус находятся более 2 600 граждан, включая студентов и первый уровень контактов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские медики готовят к выписке еще троих пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. К этому дню по информации Минздрава в стране зарегистрировано 36 случаев инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
COVID-19 подтвердился у пяти студентов БГУ. Однако ни у кого из них клинических проявлений болезни не выявлено. За выходные также зарегистрированы положительные тесты у четырех граждан Беларуси. Они прибыли из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Все пациенты были изолированы.
Юлия Бородун, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси:
Всего сегодня, включая студентов и весь первый уровень контактов, в Республике Беларусь на медицинском обследовании находятся более 2 600 граждан. Все они чувствуют себя вполне удовлетворительно, но на всякий случай находятся под медицинским наблюдением.
В профильном ведомстве уточнили, что на сегодня у 8 госпитализированных имеются минимальные признаки инфекционного процесса, проводится необходимая терапия. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, у него отмечается положительная динамика. У остальных пациентов признаков инфекционного процесса нет.
Три человека, у которых был обнаружен вирус нового типа успешно завершили лечение.
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Минздрав: на медобследовании на коронавирус находятся более 2 600 граждан, включая студентов и первый уровень контактов
Новости Беларуси. Белорусские медики готовят к выписке еще троих пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. К этому дню по информации Минздрава в стране...
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