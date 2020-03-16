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ВВП Беларуси сократился по итогам февраля
16.03.2020 17:42 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: fondsk.ru
Снижение составило 0,6%.
Такие данные обнародовал сегодня Белстат. Как уточнили в Национальном статистическом комитете, объем валового внутреннего продукты в текущих ценах составил 19,5 млрд рублей. Это составляет 99,4% к уровню января – февраля 2019 г.
Индекс-дефлятор ВВП в январе – феврале 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 103,7%.
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Снижение составило 0,6%.
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