ВВП Беларуси сократился по итогам февраля

Источник материала: Ежедневник

фото: fondsk.ru

Снижение составило 0,6%.

Такие данные обнародовал сегодня Белстат. Как уточнили в Национальном статистическом комитете, объем валового внутреннего продукты в текущих ценах составил 19,5 млрд рублей. Это составляет 99,4% к уровню января – февраля 2019 г.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – феврале 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 103,7%.