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В Урицком маршрутка после столкновения с такси протаранила забор дома
Источник материала: Tut.by
В Гомельском районе маршрутка протаранила забор. Перед этим микроавтобус столкнулся с автомобилем такси. Подробности
ДТП произошло днем 16 марта в агрогородке Урицкое. Маршрутка № 21 и такси не разъехались на улице Коммунистической.
В результате микроавтобус вылетел за пределы дороги и протаранил забор частного дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
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ДТП произошло днем в агрогородке Урицкое. Маршрутка № 21 и такси не разъехались на улице Коммунистической.
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