В Урицком маршрутка после столкновения с такси протаранила забор дома

Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе маршрутка протаранила забор. Перед этим микроавтобус столкнулся с автомобилем такси. Подробности сообщает ЧП Гомель | Гомельская область.





ДТП произошло днем 16 марта в агрогородке Урицкое. Маршрутка № 21 и такси не разъехались на улице Коммунистической.





В результате микроавтобус вылетел за пределы дороги и протаранил забор частного дома. К счастью, обошлось без пострадавших.