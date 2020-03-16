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Знаменитый производитель сумок займется выпуском антисептика для больниц

16.03.2020 17:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Французская компания LVMH – производитель предметов роскоши под такими брендами как Louis Vuitton и Christian Dior – пообещала наладить выпуск антисептического геля для рук и бесплатно обеспечить им больницы. Об этом сообщает France 24.

Гель будет выпускаться на предприятиях LVMH по производству парфюмерии и косметики. Первая партия в 12 тонн, как ожидается, поступит в больницы уже на этой неделе. Компания пообещала продолжать производство столько, сколько потребуется.

Представители здравоохранения Франции поблагодарили LVMH за поддержку.

Во Франции, как и в других странах, распространение коронавируса COVID-19, вызывающего пневмонию, спровоцировало ажиотажный спрос на средства защиты (медицинские маски) и дезинфекции. 

Некоторые аптеки на этом фоне ограничили продажу антисептического геля. Правительство, со своей стороны, установило порог цен, чтобы сдержать спекуляции, – бутылочка в 100 миллилитров может продаваться не более чем за 3,3 евро.

Ажиотаж на маски ранее спровоцировал дефицит на них в ряде стран. Эксперты неоднократно объясняли, что такие защитные средства необходимы не всем – а в основном тем, кто заболел или контактирует с больными (в том числе врачам), а также людям с повышенным риском осложнений (людям старшего возраста, тем, у кого есть другие заболевания).
 
 
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Французская компания LVMH – производитель предметов роскоши под такими брендами как Louis Vuitton и Christian Dior – пообещала наладить выпуск антисептического геля для рук и...
 
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