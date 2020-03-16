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Александр Лукашенко о закрытии границы: «Думают, не дай бог, правительство Российской Федерации заразится»

16.03.2020 17:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Россия объясняет закрытие границы борьбой с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако, как особо подчеркнул Александр Лукашенко, территориально бороться с коронавирусом невозможно, причём это подтверждают как белорусские, так и российские эпидемиологи. 

Александр Лукашенко о закрытии границы: «Думают, не дай бог, правительство Российской Федерации заразится»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Если территориально бороться, то выходит так. Россия огромная, полмира. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях. 

Мне кажется, что там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, правительство Российской Федерации заразится. Что будет? А не дай бог, с Мишустиным что-то случится...

Наверное, больше всего об этом думают и начали издалека. Не было бы это шуткой, если бы в этой шутке не было бы доли шутки или правды. Я понимаю так, что с коронавирусом и другими вирусами (мы это из опыта знаем и россияне тоже) надо бороться по существу: профессионально и точечно.  

«Наша родная Россия закрыла границу с Беларусью». Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом у соседей (читать далее).   

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Новости Беларуси. Россия объясняет закрытие границы борьбой с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако, как особо подчеркнул Александр...
 
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