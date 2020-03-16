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Александр Лукашенко о закрытии границы: «Думают, не дай бог, правительство Российской Федерации заразится»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Россия объясняет закрытие границы борьбой с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако, как особо подчеркнул Александр Лукашенко, территориально бороться с коронавирусом невозможно, причём это подтверждают как белорусские, так и российские эпидемиологи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наверное, больше всего об этом думают и начали издалека. Не было бы это шуткой, если бы в этой шутке не было бы доли шутки или правды. Я понимаю так, что с коронавирусом и другими вирусами (мы это из опыта знаем и россияне тоже) надо бороться по существу: профессионально и точечно.
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Александр Лукашенко о закрытии границы: «Думают, не дай бог, правительство Российской Федерации заразится»
Новости Беларуси. Россия объясняет закрытие границы борьбой с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако, как особо подчеркнул Александр...
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