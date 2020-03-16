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«В людях». Ольга Алейникова. Анонс

16.03.2020 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Главврач Минского онкодиспансера: мы надеемся, что с закупкой новых линейных ускорителей ликвидируем лист ожидания

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Новости Беларуси. Нанести максимально точный лучевой удар по опухоли, не задев здоровые ткани, – задача линейных ускорителей. Аппараты незаменимы в борьбе с онкологией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В людях». Ольга Алейникова. Анонс

Таких в минском диспансере пока два. Ежегодно с их помощью медики борются за жизни около 3 000 пациентов. Но нуждающихся куда больше, своей очереди на процедуру они ждут месяц, а то и два.

«В людях». Ольга Алейникова. Анонс

Елена Зверева, заместитель главного врача Минского городского онкологического диспансера:
Одна машина на 250 тысяч населения. Так как население Минска составляет около 2 миллионов, мы должны иметь большее количество машин. Две машины нам не позволяют в полной мере без листа ожидания провести лечение всем нуждающимся. Мы надеемся, что, когда у нас будет достаточно оборудования, лист ожидания мы ликвидируем полностью и не будет проблем в проведении лечения.

«В людях». Ольга Алейникова. Анонс

Ускорить процесс и решить проблему здесь надеются с закупкой еще четырех ускорителей. Это достаточно актуально с учетом того, что каждый год здесь появляется около 11 тысяч новых пациентов, половина из которых нуждается в лучевой терапии.

«В людях». Ольга Алейникова. Анонс

В середине августа аппараты уже начнут лечить пациентов. Поставку согласовали на пару месяцев раньше, еще и сбросили цену на 5 миллионов долларов (это более 11,5 миллиона белорусских рублей). А все потому, что переговоры по закупке вели напрямую с поставщиком, обсуждали все условия, не давали навариться за госсчет сторонним организациям.

«В людях». Ольга Алейникова. Анонс

 
Теги: Минск
 
 
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