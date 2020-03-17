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ВОЗ дала новые рекомендации по коронавирусу

17.03.2020 08:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всемирная организация здравоохранения назвала условия преодоления пандемии.

Активное тестирование, отслеживание контактов, карантин и социальная дистанция поможет странам побороть новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга организации, передает РБК.

По его словам, подход должен быть всесторонним. Не только тестирование, не только отслеживание контактов, не только карантин, не только социальная дистанция.

"Опыт Китая, Южной Кореи, Сингапура и других стран доказывает, что агрессивное тестирование, отслеживание контактов и мобилизация населения останавливает инфекцию", - говорит глава ВОЗ.

Он отмечает, что сейчас эпицентром пандемии стала Европа, и теперь каждый день фиксируется больше случаев, чем в Китае на пике эпидемии.


Глава ВОЗ заявил, что организация выделила средства спецзащиты 56 странам и послала 1,5 миллионов тестов 120 странам.

Ранее сообщалось, что МВФ готов выделить триллион долларов на борьбу с COVID-19. На счету Фонда сейчас 40 действующих соглашений на общую сумму примерно 200 млрд долларов.
 
 
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Всемирная организация здравоохранения назвала условия преодоления пандемии.
 
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