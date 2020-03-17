Посольство США временно приостанавливает выдачу виз

Источник материала: Ежедневник

Посольство США в Минске приостанавливает выдачу неиммиграционных виз с 17 марта.

Как сказано на сайте посольства, решение принято в связи с ограничениями, введенными правительством Беларуси, на культурные, научные, спортивные и другие массовые мероприятия.

Посольство обещает возобновить выдачу неиммиграционных виз в полном объеме, как только угроза распространения коронавируса пропадет.