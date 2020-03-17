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Посольство США временно приостанавливает выдачу виз
17.03.2020 09:51 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Посольство США в Минске приостанавливает выдачу неиммиграционных виз с 17 марта.
Как сказано на сайте посольства, решение принято в связи с ограничениями, введенными правительством Беларуси, на культурные, научные, спортивные и другие массовые мероприятия.
Посольство обещает возобновить выдачу неиммиграционных виз в полном объеме, как только угроза распространения коронавируса пропадет.
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Посольство США в Минске приостанавливает выдачу неиммиграционных виз с 17 марта.
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