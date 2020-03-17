Иностранные посольства в РБ остановили прием заявок на визы

Источник материала: Аргументы и факты

Польша

До 27 марта Консульский отдел Посольства Республики Польша в Минске, Генеральное Консульство в Бресте, а также Генеральное Консульство в Гродно меняют условия приема граждан в некоторых вопросах работы учреждения, сообщили «АиФ» в Посольстве Польши в Беларуси.

Так, по делам гражданства и юридическим вопросам приемы будет осуществляться исключительно в чрезвычайных ситуациях, которые не могут быть решены без помощи Консула.

В то же время приостанавливается прием визовых анкет, заявок на повторное рассмотрение визовых дел в консульских учреждениях, а также во всех пунктах приема визовых заявок в Минском, Брестском и Гродненском консульских округах. Исключение составляют чрезвычайные ситуации. Также приостановлен прием граждан, которые подают документы на Карту Поляка, и прием и выдача всех документов, связанных с ней.

Литва

На сайте правительства Литвы сообщается, что «с учетом ситуации, связанной с распространением коронавируса, на внеочередном заседании правительство приняло решение объявить карантин на всей территории Литовской Республики. Продолжительность карантинного режима – с 16 марта до 24.00 30 марта. На время карантина литовские визовые службы за рубежом, в том числе, в Беларуси, не будут принимать заявки на шенгенские или национальные визы, выданные напрямую или через внешнего поставщика услуг.

Латвия

На сайте Посольства Латвии в Беларуси сообщается, что «латвийские дипломатические и консульские представительства будут продолжать оказывать консульскую помощь в чрезвычайных ситуациях с 16 марта по 14 апреля. В то же время, пожалуйста, примите к сведению, что не будет запланированных персональных посетителей. (…) Целью этих изменений является принятие мер предосторожности и предотвращение возможного распространения инфекции. Контакты по телефону, электронной почте или почте, будут по-прежнему обеспечиваться».

Эстония

Посольство Эстонии в Беларуси также сообщает, что с «17 марта 2020 года заявки на шенгенские визы и долгосрочные визы в Эстонию больше не могут подаваться в представительствах и визовых центрах сторонних поставщиков услуг».

Венгрия

Консульский отдел Посольства Венгрии отмечает в сообщении на сайте, что «с 16 марта временно приостанавливает работу в связи с пандемией коронавируса. Принятые в обработку дела будут рассмотрены в срок. В данный момент к рассмотрению принимаются только заявления, носящие дипломатический и чрезвычайный характер».

США

На сайте Посольства США в Беларуси также можно ознакомиться с сообщением, в котором тоже говорится о приостановлении приема документов на визу. В нем, в частности, говорится:

- Принимая во внимание решение Совета Министров Республики Беларусь об ограничении культурных, научных, спортивных и других массовых мероприятий, направленное на предотвращение распространения нового коронавируса COVID-19, Посольство США в Минске приостанавливает оказание услуг по выдаче неиммиграционных виз с 17 марта 2020 года. Посольство продолжит оказание услуг гражданам США. Заявители, чьи документы с паспортами находятся на рассмотрении в посольстве, могут забрать свои паспорта в любой день недели по 20 марта с 16.00 до 16.20.