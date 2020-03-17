ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иностранные посольства в РБ остановили прием заявок на визы

17.03.2020 09:50 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Иностранные посольства в РБ остановили прием заявок на визы
Фото из открытых источников

 

Польша

До 27 марта Консульский отдел Посольства Республики Польша в Минске, Генеральное Консульство в Бресте, а также Генеральное Консульство в Гродно меняют условия приема граждан в некоторых вопросах работы учреждения, сообщили «АиФ» в Посольстве Польши в Беларуси.

Так, по делам гражданства и юридическим вопросам приемы будет осуществляться исключительно в чрезвычайных ситуациях, которые не могут быть решены без помощи Консула.

В то же время приостанавливается прием визовых анкет, заявок на повторное рассмотрение визовых дел в консульских учреждениях, а также во всех пунктах приема визовых заявок в Минском, Брестском и Гродненском консульских округах. Исключение составляют чрезвычайные ситуации. Также приостановлен прием граждан, которые подают документы на Карту Поляка, и прием и выдача всех документов, связанных с ней.

Иностранные посольства в РБ остановили прием заявок на визы «Гуманитарный коридор» через Литву в Беларусь будет открыт до 18 марта

Литва

На сайте правительства Литвы сообщается, что «с учетом ситуации, связанной с распространением коронавируса, на внеочередном заседании правительство приняло решение объявить карантин на всей территории Литовской Республики. Продолжительность карантинного режима – с 16 марта до 24.00 30 марта. На время карантина литовские визовые службы за рубежом, в том числе, в Беларуси, не будут принимать заявки на шенгенские или национальные визы, выданные напрямую или через внешнего поставщика услуг.

Латвия

На сайте Посольства Латвии в Беларуси сообщается, что «латвийские дипломатические и консульские представительства будут продолжать оказывать консульскую помощь в чрезвычайных ситуациях с 16 марта по 14 апреля. В то же время, пожалуйста, примите к сведению, что не будет запланированных персональных посетителей. (…) Целью этих изменений является принятие мер предосторожности и предотвращение возможного распространения инфекции. Контакты по телефону, электронной почте или почте, будут по-прежнему обеспечиваться».

Эстония

Посольство Эстонии в Беларуси также сообщает, что с «17 марта 2020 года заявки на шенгенские визы и долгосрочные визы в Эстонию больше не могут подаваться в представительствах и визовых центрах сторонних поставщиков услуг».

Иностранные посольства в РБ остановили прием заявок на визы Что общего и какие различия у коронавируса и гриппа?

Венгрия

Консульский отдел Посольства Венгрии отмечает в сообщении на сайте, что «с 16 марта временно приостанавливает работу в связи с пандемией коронавируса. Принятые в обработку дела будут рассмотрены в срок. В данный момент к рассмотрению принимаются только заявления, носящие дипломатический и чрезвычайный характер».

США

На сайте Посольства США в Беларуси также можно ознакомиться с сообщением, в котором тоже говорится о приостановлении приема документов на визу. В нем, в частности, говорится:

- Принимая во внимание решение Совета Министров Республики Беларусь об ограничении культурных, научных, спортивных и других массовых мероприятий, направленное на предотвращение распространения нового коронавируса COVID-19, Посольство США в Минске приостанавливает оказание услуг по выдаче неиммиграционных виз с 17 марта 2020 года. Посольство продолжит оказание услуг гражданам США. Заявители, чьи документы с паспортами находятся на рассмотрении в посольстве, могут забрать свои паспорта в любой день недели по 20 марта с 16.00 до 16.20.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Целью этих изменений является принятие мер предосторожности и предотвращение возможного распространения инфекции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дня Воли не будет. Оргкомитет отозвал заявку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика