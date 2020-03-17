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“Необходима поддержка государства”. Коронавирус ударил по гродненским турфирмам
Источник материала: Партизан
Туристический бизнес региона столкнулся с большими проблемами из-за пандемии коронавируса. По словам представителей турфирм, таких сложностей, как сегодня, на туристическом рынке не было никогда.
Въездной туризм в Гродно остановился. Безвизовые туристы из Литвы и Польши в Беларусь не едут: некоторые опасаются по возвращению домой попасть на двухнедельный карантин, другие просто не выходят из домов. Во многих странах Европы уже несколько дней действуют ограничения на работу магазинов, транспорта, ограничены собрания, закрыты границы, пишет
Выездной туризм также в критическом состоянии. Гродненцы отменяют туры не только в страны, где зафиксирована вспышка вируса, но и в целом отказываются от поездок за границу. Кто-то переносит поездки на конец весны. Но есть и те, кто всё-таки не отказывается от отдыха и летит в страны, где нет вспышки коронавируса.
Нужны льготы по налогам и аренде
– Наша компания работает в двух направлениях: выездной туризм и въездной, – рассказывает руководитель “Студии отдыха” Константин Караченцев. – По выездному, если есть необходимость, то туристы переносят даты вылета и относятся ко всему с пониманием. По въездному туризму, конечно, тут всё на данный момент остановлено. Все границы закрыты.
Ситуация для нас тяжёлая. Здесь необходима поддержка государства, это всё-таки стратегическая наша задача – экспорт туристических услуг. Такие предприятия, как мы, привозят валюту в страну. Очень много сил было вложено сил за последние три года и по безвизовому въезду, и по выстраиванию туристических маршрутов, чтобы сейчас за месяц всё просто потерять.
Я обращаюсь ко всем заинтересованным людям, чтобы вместе этот этап преодолеть. На сегодняшний день в Грузии, Латвии и Польше правительство приняло конкретные меры по налоговым льготам и остановке арендных платежей. Именно для туристической отрасли, которая несет основные потери. Это меры направлены в первую очередь на поддержку этого сектора. Все наши партнеры думают, что карантин продлится до 20 апреля.
На лето многие сохраняют бронирования
– Сейчас дела очень плохи у всех, – рассказывает руководитель турфирмы “Дон Кихот” Светлана Екимова. – Добило то, что мы не можем сейчас даже проводить экскурсии внутри Беларуси. Из Гродно в Лиду тех же школьников на каникулах не свозишь. Ситуация критическая, я бы сказала.
Мы всячески стоим на стороне туристов, но на данный момент самый выгодный вариант для них это перенос сроков тура. Для них это самый оптимальный вариант и они ничего не теряют. На лето многие сохраняют свои бронирования, есть надежда что всё наладится. Операторы отмечают, что за 20-30 дней до вылета можно всё отменить без штрафов.
Все стараются принимать какие-то меры. Но сама ситуация очень сложная. Если государство не вмешается в туристическую отрасль, то будут серьёзные последствия.
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Туристический бизнес региона столкнулся с большими проблемами из-за пандемии коронавируса. По словам представителей турфирм, таких сложностей, как сегодня, на...
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