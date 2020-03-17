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В Казахстане коронавирус обнаружили у двухлетней девочки - семья летела через Минск
Источник материала: Партизан
В Казахстане выявили случай заражения коронавирусом у ребенка 2018 года рождения, сообщил на онлайн-брифинге официальный представитель минздрава республики Диас Ахметшарип.
Ранее во вторник стало известно о росте числа зараженных в Казахстане за сутки с 10 до 13 человек.
Заболевшая девочка прилетела в Алма-Аты из Берлина рейсом через Минск. Ребенка госпитализировали в городскую детскую инфекционную больницу.
Два других новых заболевших – взрослые мужчины, прибывшие из Москвы.
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В Казахстане выявили случай заражения коронавирусом у ребенка 2018 года рождения, сообщил на онлайн-брифинге официальный представитель минздрава республики Диас...
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