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В Казахстане коронавирус обнаружили у двухлетней девочки - семья летела через Минск

17.03.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Казахстане выявили случай заражения коронавирусом у ребенка 2018 года рождения, сообщил на онлайн-брифинге официальный представитель минздрава республики Диас Ахметшарип.

Ранее во вторник стало известно о росте числа зараженных в Казахстане за сутки с 10 до 13 человек.

Заболевшая девочка прилетела в Алма-Аты из Берлина рейсом через Минск. Ребенка госпитализировали в городскую детскую инфекционную больницу.

Два других новых заболевших – взрослые мужчины, прибывшие из Москвы.
 
Теги: Минск
 
 
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В Казахстане выявили случай заражения коронавирусом у ребенка 2018 года рождения, сообщил на онлайн-брифинге официальный представитель минздрава республики Диас...
 
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