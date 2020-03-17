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Житель Ганцевичей пострадал при розжиге камина

17.03.2020 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Житель Ганцевичей, разжигая камин легковоспламеняющейся жидкостью, получил ожоги, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Житель Ганцевичей пострадал при розжиге камина

Житель Ганцевичей пострадал при розжиге камина

В Ганцевичский РОЧС 16 марта поступил звонок из районной больницы. Медики рассказали, что к ним госпитализирован местный житель. По предварительной информации, будучи в агрогородке Хотыничи, он разжигал камин при помощи легко воспламеняющейся жидкости. Произошла вспышка, из-за чего мужчина получил ожоги. Он обратился к участковому врачу, который вызвал бригаду скорой помощи.

Житель Ганцевичей пострадал при розжиге камина

В результате пожара огонь повредил одежду на мужчине. Строения и имущество не повреждены.

Известно, что пострадавший работает в агроусадьбе.

Фото Брестского областного управления МЧС

 
 
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  Житель Ганцевичей, разжигая камин легковоспламеняющейся жидкостью, получил ожоги, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. В Ганцевичский РОЧС 16...
 
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