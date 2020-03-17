|
Житель Ганцевичей пострадал при розжиге камина
17.03.2020 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Житель Ганцевичей, разжигая камин легковоспламеняющейся жидкостью, получил ожоги, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении
В Ганцевичский РОЧС 16 марта поступил звонок из районной больницы. Медики рассказали, что к ним госпитализирован местный житель. По предварительной информации, будучи в агрогородке Хотыничи, он разжигал камин при помощи легко воспламеняющейся жидкости. Произошла вспышка, из-за чего мужчина получил ожоги. Он обратился к участковому врачу, который вызвал бригаду скорой помощи.
В результате пожара огонь повредил одежду на мужчине. Строения и имущество не повреждены.
Известно, что пострадавший работает в агроусадьбе.
Фото Брестского областного управления МЧС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Ганцевичей, разжигая камин легковоспламеняющейся жидкостью, получил ожоги, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. В Ганцевичский РОЧС 16...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)