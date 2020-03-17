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Более 10 тыс. школьников Брестской области планируют оздоровить на весенних каникулах

17.03.2020 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области на весенних каникулах планируется оздоровить 10,3 тыс. школьников, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Елена Яцкевич.

Более 10 тыс. школьников Брестской области планируют оздоровить на весенних каникулах

С 30 марта по 4 апреля на базе учреждений образования планируется организовать около 200 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. В основном это будут профильные лагеря: туристические, экологические, IT-лагеря, для одаренных детей, лагеря художественного направления. Размер дотации на удешевление стоимости путевки на одного ребенка в день составит Br4,2. Средства на эти цели будут выделены из республиканского бюджета.

В целом в этом году во время каникул в оздоровительные лагеря планируется отправить 93,7 тыс. детей, в том числе летом - 63,5 тыс. До конца месяца ожидается решение облисполкома, в котором всем заинтересованным службам будут даны поручения об организации летней оздоровительной кампании. Собственники стационарных загородных лагерей уже начали подготовку объектов к сезону.

В здравницах республики отдохнут около 16 тыс. ребят из Брестского региона, в том числе 686 детей-инвалидов, 10,5 тыс. школьников с загрязненных радионуклидами территорий области.

"В прошлом году на оздоровление льготных категорий жителей региона из республиканского бюджета было выделено Br27,3 млн. Традиционно около 80% от общей суммы государственных средств направляется на оздоровление и санаторно-курортное лечение детей. Потребность в их оздоровлении обеспечивается в области в полном объеме", - отметила Елена Яцкевич.

В Брестской области проживают свыше 244 тыс. детей в возрасте от 3 до 18 лет.

 
 
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  В Брестской области на весенних каникулах планируется оздоровить 10,3 тыс. школьников, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника областного...
 
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