Ведьмы, маги и террористы из шкафа. Какие сериалы покажут в ближайшее время

Источник материала: Аргументы и факты

«Родина: Форт Салем»

Freeform, с 18 марта

Freeform — это один из кабельных каналов семейства Disney Television. Действие сериала «Родина: Форт Салем» разворачивается в альтернативном настоящем: триста лет назад салемские ведьмы не были сожжены, а заключили с правительством США договор. Их перестали преследовать, а взамен они начали служить стране и участвовали во всех военных конфликтах. Салем стал фортом, в котором юные ведьмы проходят подготовку. Главные герои сериала — три молодые колдуньи, которые только начали постигать боевую магию. Но стране угрожает опасность, и новобранцы идут на очередную войну.

«Письмо для короля»

Netflix, с 20 марта

Экранизация подросткового фэнтези Тонке Драгт «Письмо короля». В мире меча и магии несколько молодых людей должны выполнить ответственную миссию: доставить письмо королю, невзирая на противодействие темных сил, злых колдунов и прочих нехороших людей. Они, разумеется, справятся, но лишь к финалу шестой, последней серии.

«Колл-центр»

ТНТ, с 23 марта

Психологический триллер Натальи Меркуловой и Алексея Чупова был представлен осенью 2019 года на фестивале сериалов «Пилот» и выиграл там приз за сценарий. Действие сериала разворачивается на 12-м этаже московской высотки, в офисе интернет-магазина для взрослых. В начале обычного рабочего дня двери офиса блокируются, окна закрываются, а в шкафу обнаруживается настоящая бомба. И двое неизвестных, называющих себя «мамой» и «папой», заставляют сотрудников магазина и случайных посетителей выполнять различные унизительные задания, которые позволят тем сохранить жизнь. В ролях заняты Павел Табаков, Юлия Хлынина, Владимир Яглыч, Никита Тарасов, Полина Пушкарук, Зоя Кайдановская и другие актеры.

«257 причин, чтобы жить»

START, с 26 марта



«257 причин, чтобы жить». Кадр из фильма

Героиня сериала Женя Короткова (Полина Максимова) долго боролась со смертельно опасной болезнью и смогла выздороветь. Но она сталкивается с другой напастью: от неё отворачиваются близкие люди, и начинать новую жизнь без врачей и лекарств ей приходится в одиночестве. Но Женю выручает тетрадка, в которую во время болезни она записала целых 257 причин, которые могут заставить её не обращать внимания на проблемы и просто жить.

«Заступники»

Первый канал, с 23 марта

Сериал Владимира Котта основан на книге Дины Каминской, советского адвоката и правозащитника, которая в 1950-е годы участвовала в судебных процессах над диссидентами. Действие фильма начинается в 1966 году. Начинающий адвокат Нина Метлицкая (Мари Ворожи) попадает на работу в Первый филиал Московской адвокатской коллегии. Ей предстоит защищать в суде обвиняемого по делу о шпионаже — и защищать саму себя от увольнения, поскольку её бескомпромиссная позиция не нравится обвинению. В других ролях заняты Кирилл Гребенщиков, Никита Тарасов, Виктория Верберг, Максим Виторган и другие актеры.