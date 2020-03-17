ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ведьмы, маги и террористы из шкафа. Какие сериалы покажут в ближайшее время

17.03.2020 10:26 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Ведьмы, маги и террористы из шкафа. Какие сериалы покажут в ближайшее время
«Письмо для короля» © / Кадр из фильма

«Родина: Форт Салем»

Freeform, с 18 марта

Freeform — это один из кабельных каналов семейства Disney Television. Действие сериала «Родина: Форт Салем» разворачивается в альтернативном настоящем: триста лет назад салемские ведьмы не были сожжены, а заключили с правительством США договор. Их перестали преследовать, а взамен они начали служить стране и участвовали во всех военных конфликтах. Салем стал фортом, в котором юные ведьмы проходят подготовку. Главные герои сериала — три молодые колдуньи, которые только начали постигать боевую магию. Но стране угрожает опасность, и новобранцы идут на очередную войну.

«Письмо для короля»

Netflix, с 20 марта

Экранизация подросткового фэнтези Тонке Драгт «Письмо короля». В мире меча и магии несколько молодых людей должны выполнить ответственную миссию: доставить письмо королю, невзирая на противодействие темных сил, злых колдунов и прочих нехороших людей. Они, разумеется, справятся, но лишь к финалу шестой, последней серии.

«Колл-центр»

ТНТ, с 23 марта

Ведьмы, маги и террористы из шкафа. Какие сериалы покажут в ближайшее время
«Колл-центр». Пресс-служба телеканала ТНТ

Психологический триллер Натальи Меркуловой и Алексея Чупова был представлен осенью 2019 года на фестивале сериалов «Пилот» и выиграл там приз за сценарий. Действие сериала разворачивается на 12-м этаже московской высотки, в офисе интернет-магазина для взрослых. В начале обычного рабочего дня двери офиса блокируются, окна закрываются, а в шкафу обнаруживается настоящая бомба. И двое неизвестных, называющих себя «мамой» и «папой», заставляют сотрудников магазина и случайных посетителей выполнять различные унизительные задания, которые позволят тем сохранить жизнь. В ролях заняты Павел Табаков, Юлия Хлынина, Владимир Яглыч, Никита Тарасов, Полина Пушкарук, Зоя Кайдановская и другие актеры.

«257 причин, чтобы жить»

START, с 26 марта

Ведьмы, маги и террористы из шкафа. Какие сериалы покажут в ближайшее время
«257 причин, чтобы жить». Кадр из фильма

Героиня сериала Женя Короткова (Полина Максимова) долго боролась со смертельно опасной болезнью и смогла выздороветь. Но она сталкивается с другой напастью: от неё отворачиваются близкие люди, и начинать новую жизнь без врачей и лекарств ей приходится в одиночестве. Но Женю выручает тетрадка, в которую во время болезни она записала целых 257 причин, которые могут заставить её не обращать внимания на проблемы и просто жить.

Ведьмы, маги и террористы из шкафа. Какие сериалы покажут в ближайшее время «Дылды» и «Смерш». 10 лучших российских сериалов 2019 года

«Заступники»

Первый канал, с 23 марта

Сериал Владимира Котта основан на книге Дины Каминской, советского адвоката и правозащитника, которая в 1950-е годы участвовала в судебных процессах над диссидентами. Действие фильма начинается в 1966 году. Начинающий адвокат Нина Метлицкая (Мари Ворожи) попадает на работу в Первый филиал Московской адвокатской коллегии. Ей предстоит защищать в суде обвиняемого по делу о шпионаже — и защищать саму себя от увольнения, поскольку её бескомпромиссная позиция не нравится обвинению. В других ролях заняты Кирилл Гребенщиков, Никита Тарасов, Виктория Верберг, Максим Виторган и другие актеры.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Альтернативная история про ведьм из Салема, ужас в колл-центре и история советского адвоката — что покажут по телевидению и в интернете в ближайшие недели.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Казахстане коронавирус обнаружили у двухлетней девочки - семья летела через Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика