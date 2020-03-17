Прогноз: многие авиакомпании заявят о банкротстве из-за коронавируса

















Об этом говорится в материале издания Bloomberg. Журналисты напоминают, что некоторые перевозчики уже успели столкнуться с серьезными трудностями - они нарушают долговые обязательства. Эксперты сиднейского консультативного центра CAPA по авиации рассказали, что авиакомпании теряют свои финансовые накопления, поскольку многие рейсы были отменены, а если самолеты и продолжают летать, то они не заполнены пассажирами на 100%. «Для того чтобы избежать катастрофы, необходимо скоординированное действие правительства и промышленности, говорят в CAPA. В противном случае "выход из кризиса будет похож на выход на жестокое поле битвы, усеянное жертвами», - подчеркнули специалисты. Также они уже составили свой собственный прогноз относительно того, какие авиакомпании ждет банкротство.





В частности, эксперты уверены, что большинство авиакомпаний Ближнего Востока, Китая и США смогут работать и дальше, поскольку их поддержат правительства. Напомним, что по состоянию на 17 марта коронавирусом заразились уже более 182000 человек. Большинство стран закрыли свои границы и отменили авиарейсы.