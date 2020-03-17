Артем Старгородский принял решение завершить карьеру

В Беларуси футболист провел пять сезонов, лучшие из которых приходятся на период в солигорском "Шахтере". С горняками Старгородский стал серебряным (2016) и двукратным бронзовым (2014, 2015) призером, а также обладателем Кубка Беларуси-2014.





Старгородский окончил тренерские курсы, получив категорию "А". Вероятно, в скором времени он будет пробовать себя на тренерской стезе.











