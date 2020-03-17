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Артем Старгородский принял решение завершить карьеру
Источник материала: Партизан
Полузащитник Артем Старгородский, в течение двух последних сезонов выступавший за "Витебск", принял решение завершить карьеру.
В Беларуси футболист провел пять сезонов, лучшие из которых приходятся на период в солигорском "Шахтере". С горняками Старгородский стал серебряным (2016) и двукратным бронзовым (2014, 2015) призером, а также обладателем Кубка Беларуси-2014.
Старгородский окончил тренерские курсы, получив категорию "А". Вероятно, в скором времени он будет пробовать себя на тренерской стезе.
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Полузащитник Артем Старгородский, в течение двух последних сезонов выступавший за "Витебск", принял решение завершить карьеру.
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