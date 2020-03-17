Из гаража в реанимацию. Почему автомобиль опасно ремонтировать самому?

Источник материала: Аргументы и факты

На вторичном рынке активно продаются машины с пакетами электронных устройств, которые реализовывались дилерами в начале и середине 2000-х годов. Сейчас они переходят в руки третьих и даже четвертых собственников по сравнительно небольшим ценам, однако в соответствие с регламентом технических работ должны обслуживаться в специализированных мастерских. Но автовладельцы, не искушенные современной техникой, не готовы тратиться на посещение дорогих специализированных мастерских. Они отправляются в гаражи к приятелям-мастерам, которые раньше чинили им «Жигули», пригнанные «Фольксвагены Гольф», карбюраторные «девятки», инжекторные «десятки» и прочие конструкции родом из прошлого столетия. И вот теперь тем же набором простых инструментов эти «механики» берутся ремонтировать технологичные транспортные средства нового века.

Способны ли они справиться с современной техникой и ничего не испортить, рассказывает спортивный инженер и капитан раллийной команды «ГазРейд Спорт» Вячеслав Субботин.

Наказание за непрофессионализм

Форумы гаражных мастеров пестрят рассказами об опасностях, подстерегающих в 15-летних японских и немецких автомобилях, которые собственники пригнали в кустарные мастерские на незначительный ремонт.

Самым опасным считается неумелый тюнинг рулевого колеса. Если загнать в гараж какую-нибудь Toyota Corolla 2005 года, включить магнитолу и начать разбирать рулевую колонку, то велик риск получить нокаутирующий удар подушкой безопасности в лицо. Бывали случаи, когда мастеров находили без сознания, лежащих в салоне поперек сидений.

К травмированию приводило вот что. Сначала человек залезал под рулевую колонку, выгибался, чтобы лучше видеть крепления руля, выкручивал болты и при демонтаже клемм проводов мгновенно терял сознание. Электроника принимала возникшие в электроцепи помехи за срабатывание датчиков удара и выдавала команду на раскрытие всех айрбегов. Как минимум два из них находятся в передней панели машины. Другие в стойках крыши. Устройство подрывает пиропатрон и раскрывает «колокол» айрбега в течение десятых долей секунды. Подушка выстреливает со скоростью 300 м/с (для сравнения начальная скорость пули пистолета Макарова — 318 м/с). Естественно, мастер, склонившийся над рулевой колонкой, не успевал отреагировать и получал весомый удар в голову, после которого приходил в сознание в реанимации.

При этом в машине оказывались развороченными панели обшивки и торпеда. Им требовался новый ремонт, а чинить их трудно и дорого.

Электронные сканеры

Кроме того, неумелое вмешательство неквалифированных мастеров в техническую начинку современной машины может привести к выходу из строя других технических узлов, таких как двигатель или автоматическая коробка передач, а также сказывается на работе систем активной безопасности, зажигания и прочего. Многие из них работают на общей шине, управляются компьютером и делятся информацией друг с другом. Поэтому даже простая смена катализатора, амортизаторов или тормозных колодок способна отразиться на функционировании всей электроники и выдаст на панели приборов ворох ошибок.

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Даже простые ремонтные операции теперь требуют электронного сканера и соответствующих познаний в программном обеспечении. Такие девайсы работают на основе переносных ноутбуков или даже мобильных планшетов и смартфонов.

Машина уже почти двадцать лет назад перешла от аналоговых систем к электронным. С одной стороны, ремонтировать самостоятельно в гаражах их теперь невозможно, с другой — работа квалифицированного мастера намного упростилась. Теперь не надо подолгу искать неисправность. Достаточно перекинуть провода от ноутбука к электронной шине, включить диагностику и на экране видна картина ошибок. В течение часа можно понять, какой ремонт потребуется.

Что можно делать самому?

Поэтому сейчас лучше не прикасаться к машинам без специальных знаний и сканирующего оборудования. Старые мастера, привыкшие ремонтировать карбюраторные ВАЗы или «Волги», вряд ли смогут столь же эффективно разобраться в нагромождениях проводов и микросхем. Они обязаны пройти переобучение и знать, что руль снимается только после отключения питания. Некогда простой ремонт системы зажигания или впуска теперь предполагает целый алгоритм действий мастера, связанных с использованием переносного диагностического компьютера.

Неквалифицированному специалисту теперь можно только выполнять ограниченный набор операций, таких как смена щеток стеклоочистителя, салонного и воздушного фильтров, свечей зажигания, моторного масла и масляного фильтра. Самостоятельно можно поставить новый аккумулятор, галогенные лампы в фары и бороться с очагами коррозии, обмазывая арки колес химическим составом. В остальных случаях лучше обратиться в специализированный сервис с необходимым оборудованием и сканерами.