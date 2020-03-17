Стартап Apex представил в Лондоне новый электрический суперкар

Источник материала: Tut.by

Компания Apex была основана в 2018 году в Гонконге и в настоящий момент предлагает покупателям спайдер AP-1. А теперь в Лондоне молодая фирма провела презентацию своей второй модели с обозначением AP-0.





Это трековое купе, которое при этом имеет допуск и на дороги общего пользования. Здесь углепластиковый несущий монокок, внешние панели также изготовлены из композита. Что касается подвески, то на AP-0 используется схема как у «Формулы-1» с горизонтальными амортизаторами. Тормоза — карбон-керамические (с дисками диаметром 360 мм спереди и 340 мм сзади), а сухая масса купе составляет 1200 кг, при этом 550 кг из них приходится на блок тяговых батарей. Для сравнения — хорватский гиперкар Rimac C_Two оказывается примерно на 700 кг тяжелее.





Над новой машиной работала команда разработчиков под руководством Гая Колборна, который до этого трудился в компаниях BMW, Daewoo и Opel. Основное внимание создатели уделили аэродинамической эффективности кузова купе, получившего «плавник» в духе формульных болидов и огромный элемент диффузора сзади.





Озвучены и параметры силовой установки. За движение «двухдверки» отвечает 659-сильный электродвигатель, который позволяет заднеприводному спорткару разгоняться до 100 км/ч за 2,3 секунды, максимальная скорость — 306 км/ч. Емкость батареи не указывается, но известно, что на одной зарядке AP-0 способен проехать до 515 км. Любопытно, что трековое купе располагает и автопилотом с третьим уровнем автономности.





Пока что AP-0 существует в качестве концепт-кара — производство электрокара начнется в конце 2022 года.