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Латвия вводит ограничения на въезд в страну из-за коронавируса

17.03.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Латвия вводит ограничения на въезд в страну из-за коронавирусаС 00.00 17 марта до 00.00 14 апреля по латвийскому времени будет прекращено оформление иностранных граждан и лиц без гражданства на въезд в Латвию.

По информации латвийской стороны закрываются пункты упрощенного пропуска «Мейкшаны» (с белорусской стороны «Гаврилино»), «Каплава» («Плюсы»), Пиедруя» («Друя»), а также международный железнодорожный пункт пропуска «Индра» («Бигосово») для пассажирского сообщения.

Въезд в страну разрешен грузоперевозчикам, гражданам Латвии, членам их семей, лицам, имеющим разрешение на проживание и работу в Латвии, иностранным гражданам, постоянно проживающим в Латвии, лицам с дипломатическими паспортами и членам их семей, иностранцам, постоянно проживающим в Литве и Эстонии для возвращения к месту жительства, а также иностранным гражданам, которые прибыли в Латвию по гуманитарным причинам или для обеспечения интересов государства.

Возможность пересечения латвийско-белорусского участка границы ограничена пунктами пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина») и «Силене» («Урбаны»).

Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы латвийских пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельной стороны на Интернет-портале, в аккаунтах социальных сетей и телеграмм-канале Госпогранкомитета.

 

Официальный представитель

Полоцкого пограничного отряда

подполковник                                                             Д.Г.Глебко

 

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