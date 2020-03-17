Все VIP-чиновники собрались у Лукашенко: обсуждают итоги - хвалиться нечем

Вначале телеграм-канал “Пул Первого”, приближенный к администрации президента, сообщил, что во Дворце независимости собралось правительство почти в полном составе.

объяснило , что Лукашенко проводит сегодня совещание об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год и оценке результатов пятилетки. И уже некоторое время спустя госагентство БелТА, что Лукашенко проводит сегодня совещание об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год и оценке результатов пятилетки.





Открывая совещание Лукашенко пояснил, что цель мероприятия - избежать в будущем допущенных ошибок, используя приобретенный опыт, "чтобы могла существовать суверенная и независимая страна".





"Текущий год - последний в пятилетке. Поэтому, кроме отчетов, хотелось бы получить оценку того, с какими результатами мы завершаем эту пятилетку. Мной были внимательно изучены представленные материалы и доклады. Авторов мы сегодня послушаем. Правда, хвалиться особо нечем", - подвел он предварительные итоги.









По его словам, с одной стороны, обеспечен рост реальных располагаемых доходов населения, в том числе заработной платы, пенсий, на 6%, достигнут низкий уровень инфляции в целом по стране - 4,7%. На треть удалось нарастить золотовалютные резервы и даже несколько снизить валовой внешний долг.





Но при этом не достигнуты четыре из семи важнейших показателей, по которым оценивается эффективность деятельности правительства и Национального банка. Речь идет о наращивании экспорта, притоке иностранных инвестиций, росте производительности труда и увеличении валового внутреннего продукта.





"Прирост на 1,2%, мягко говоря, - очень скромный результат. Итоги работы экономического штаба (я имею в виду и регионы в том числе) по данным направлениям нельзя отнести в копилку заслуг. А ведь это базовые вопросы, от прогресса которых зависит устойчивость нашего развития на долгосрочную перспективу", - заметил Лукашенко.





Он констатировал, что рост заработной платы уже третий год подряд значительно опережает рост производительности труда. "Интересно, еще долго может сохраняться такая тенденция? Или кто-то считает, что сможет обмануть законы экономики?" - уточнил он.





Александр Лукашенко обратил внимание, что планы на 2019 год готовил действующий состав правительства. Глава государства, несмотря на альтернативные мнения, поддержал то, что было внесено ему на рассмотрение. "Поэтому в ходе совещания ожидаю принципиальных оценок собственной работы и того, какими видите середину и завершение 2020 года", - добавил он.





Как доложил на совещании премьер-министр Сергей Румас, в 2019 году правительству удалось сохранить важнейшие макроэкономические пропорции и обеспечить сбалансированное развитие. Он напомнил, что при назначении нового состава правительства в качестве основной ставилась задача обеспечить рост доходов граждан.





"Результатом стал устойчивый рост благосостояния населения. Заработная плата по стране, начиная с марта прошлого года, устойчиво находится над отметкой в тысячу рублей. Ее размер на конец года составил Br1240, - сказал он. - В бюджетном секторе, как и обещали, вышли на соотношение 80% при средней зарплате в Br993. Выполняется задача по увеличению зарплат педагогическим работникам и врачам. Пенсии увеличились на 20%, а с учетом инфляции - на 13,4%. Это самый высокий темп за последние 5 лет".





По мнению премьер-министра, за год существенно улучшены качественные показатели развития.





"Инфляция - на минимальном уровне. Получено оптимальное внешнеторговое сальдо с очередным рекордом по экспорту услуг, обеспечена устойчивость на валютном, кредитно-депозитном и финансовом рынках. Своевременно исполнены валютные обязательства государства, при этом золотовалютные резервы достигли рекордного уровня - $9,4 млрд", - констатировал он.









Сергей Румас считает, что бюджет по итогам 2019 года исполнен лучше, чем планировали.





"Это позволило не только обеспечить решение целого спектра ключевых задач социального блока, но и направить определенный объем средств в резерв на формирование так называемой "подушки безопасности". Улучшено большинство показателей безопасности в экономической и денежно-кредитной сферах. Впервые за многие годы ситуация здесь оценивается как стабильная", - подчеркнул премьер-министр.





При этом он обозначил и ряд существующих проблем, в числе которых - отсутствие запланированного экономического роста, его темпы ниже среднемировых.