Минчанин прыгал на крыше чужого авто, чтобы удивить друзей

Источник материала: Аргументы и факты

В течение суток правоохранителям удалось задержать причастного к повреждению авто. Им оказался 24-летний минчанин.

Выяснилось, накануне вечером после распития спиртного у знакомого молодые люди возвращались домой. По пути к дому у приятелей возникло желание записать видео для своих друзей, ради которого один из них залез на крышу припаркованного авто и начал прыгать, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Ущерб, причиненный автомобилю, заявитель оценил в 400 рублей.