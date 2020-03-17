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Минчанин прыгал на крыше чужого авто, чтобы удивить друзей

17.03.2020 11:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минчанин прыгал на крыше чужого авто, чтобы удивить друзей
ГУВД Мингорисполкома

В течение суток правоохранителям удалось задержать причастного к повреждению авто. Им оказался 24-летний минчанин.

Выяснилось, накануне вечером после распития спиртного у знакомого молодые люди возвращались домой. По пути к дому у приятелей возникло желание записать видео для своих друзей, ради которого один из них залез на крышу припаркованного авто и начал прыгать, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Ущерб, причиненный автомобилю, заявитель оценил в 400 рублей. 

Ранее молодой человек к уголовной ответственности не  привлекался. 

Минчанин прыгал на крыше чужого авто, чтобы удивить друзей
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В оперативно-дежурную службу поступило заявление от жителя столицы, который сообщил о том, что обнаружил вмятины на своем транспортном средстве.
 
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