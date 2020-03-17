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В Омане проходит выставка о культурных традициях Беларуси

17.03.2020 12:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Омане проходит выставка о культурных традициях Беларуси
Фото из открытых источников

Как сообщили «АиФ» организаторы, выставка «Узоры и символы: наследие белорусского орнамента» отражает особенности культуры белорусского народа, его яркую национальную самобытность и богатые традиции.

В Омане проходит выставка о культурных традициях Беларуси Роскошный сувенир. Слуцкий пояс - национальный символ?

Среди памятников культурного наследия, хранящихся в собрании Национального исторического музея Республики Беларусь, особое место занимает коллекция традиционного белорусского костюма, которая является доминантой выставки. Коллекция имеет большую художественную и научную ценность, дает представление о разнообразии техники ткачества, вышивки и кружевоплетения, особенностях декора, орнаментов, способов ношения.

Именно костюм белорусских крестьян выступает как традиционный, классический образец народного искусства. Коллекция музея представляет разнообразные комплекты одежды шести историко-этнографических регионов Беларуси: Восточное и Западное Полесье, Подвинье, Поднепровье, Понемонье, Центральный регион. Комплексы отличаются колоритом, покроем, орнаментикой. Чтобы представить разнообразие традиционного ткачества, на выставке показаны мужской и женский костюм, празднично-обрядовые наряды, головные уборы (повойники, платки), обувь (сапоги, ботинки, лапти), тканые и вязаные пояса, украшения (бусы, венки, ленты), ткани для изготовления одежды, утилитарно-декоративные ткани (ткани для интерьера): рушники, рушники-набожники, скатерти, покрывала, а также памятники народной культуры, к которым относятся предметы традиционно-бытовой этнографии и орудия труда.

В церемонии открытия выставки приняли участие министр образования Султаната Оман Мадиха бин Ахмед Аль-Шаибаниа, министр культуры и наследия Султаната Оман Салет бен Мухаммад аль-Махрута, генеральный секретарь Оманской национальной комиссии по образованию, культуре и науке Мохаммед аль-Якуби, генеральный директор Национального музея Султаната Оман Джамаль аль-Мусави. Белорусскую сторону представляли министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет, Султанате Оман, Республике Судан (по совместительству), Постоянный представитель Республики Беларусь при Лиге арабских государств Сергей Терентьев, директор Национального исторического музея Республики Беларусь Павел Сапотько, художественный руководитель Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки», народная артистка Беларуси Валентина Гаевая.

В Омане проходит выставка о культурных традициях Беларуси
Фото: twitter.com/ Минкультуры

 
 
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С 5 марта по 30 июня в рамках Дней культуры Беларуси в Омане в Национальном музее Султаната Оман (Маскат) экспонируется выставка «Узоры и символы: наследие...
 
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