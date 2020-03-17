Весенние палы травы – причина пожаров!

Источник материала: Кобринский вестник





Ежегодно с наступлением весны увеличивается количество пожаров, возникающих в результате выжигания сухой растительности. За 2019 год на территории Кобринского района было зарегистрировано свыше ста выездов на тушение сухой травы.

Наводя порядок на приусадебных участках, граждане зачастую жгут мусор и сухую траву, не задумываясь о последствиях, а также недооценивают степень опасности палов сухой растительности. Весьма часто выжигатель рискует не только своим имуществом и жизнью, но и создает реальную угрозу имуществу других граждан, лесным массивам.

С учетом наступления весны и в связи, с участившимися случаями возгораний сухой растительности, Кобринский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, об основных требованиях пожарной безопасности: не допускайте разведения костров и сжигания сухой травы, мусора вблизи строений; не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть со спичками; в местах отдыха соблюдайте меры пожарной безопасности.

При обнаружении пожаров в лесу или на торфянике сообщите в службу МЧС по телефону «101» или «112».

Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках следует наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин. Разведение костров в запрещенных местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 12-ти базовых величин.

Будьте всегда осторожны и внимательны при обращении с огнем: от этого зависит благополучие и жизнь людей!

По информации Кобринского РОЧС.