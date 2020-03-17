ФХБ возобновляет все детско-юношеские соревнования спустя день после их приостановления

Источник материала: Партизан

Федерация хоккея Беларуси, накануне объявившая о приостановлении детско-юношеских соревнований в связи с рекомендацией Министерства здравоохранения и решениями Министерства спорта и туризма, а также управлений спорта и туризма облисполкомов, информирует об их возобновлении с сегодняшнего дня, 17 марта.

Это касается матчей открытого первенства Республики Беларусь среди юниоров и юношей, а также республиканских соревнований среди юношей.

hockey.by. В "Париматч-Экстралиге" и высшей лиге сейчас проходят полуфинальные серии — эти турниры продолжаются без изменений, — информирует



