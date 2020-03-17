|
ФХБ возобновляет все детско-юношеские соревнования спустя день после их приостановления
Источник материала: Партизан
Федерация хоккея Беларуси, накануне объявившая о приостановлении детско-юношеских соревнований в связи с рекомендацией Министерства здравоохранения и решениями Министерства спорта и туризма, а также управлений спорта и туризма облисполкомов, информирует об их возобновлении с сегодняшнего дня, 17 марта.
Это касается матчей открытого первенства Республики Беларусь среди юниоров и юношей, а также республиканских соревнований среди юношей.
В "Париматч-Экстралиге" и высшей лиге сейчас проходят полуфинальные серии — эти турниры продолжаются без изменений, — информирует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федерация хоккея Беларуси, накануне объявившая о приостановлении детско-юношеских соревнований в связи с рекомендацией Министерства здравоохранения и решениями...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)