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VTB mBank банка ВТБ (Беларусь) первое банковское приложение, доступное в магазине приложений Huawei AppGallery в Беларуси

17.03.2020 12:26 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​VTB mBank банка ВТБ (Беларусь) – первое банковское приложение, доступное в магазине приложений Huawei AppGallery в Беларуси

Сервис VTB mBank позволяет клиентам ВТБ (Беларусь) круглосуточно в безопасном режиме осуществлять банковские операции и пользоваться предоставляемыми банком услугами через сеть интернет посредством мобильного приложения.

«Мы всегда стремимся обеспечить максимально удобный сервис и доступность банковских услуг для наших клиентов, и нам особенно приятно стать первым белорусским банком, чье мобильное приложение доступно в магазине Huawei AppGallery. Благодаря нашим партнерам «Huawei» и «Алседа Консалтинг» теперь клиенты ВТБ (Беларусь) смогут совершать еще больше операций в онлайн-режиме», - отметила Ольга Атапович, заместитель председателя правления банка ВТБ (Беларусь).

Тан Цзянпин, директор Huawei brand device business Belarus: «Мы рады видеть приложение VTB mBank в маркете Huawei AppGallery. Безопасность и защита конфиденциальности - главные приоритеты Huawei. Маркет приложений Huawei AppGallery - это надежная и безопасная платформа с более чем 20 сертификатами соответствия, такими как CSA STAR, EMVCO, FIDO и т. Д. Магазин оснащён комплексной системой защиты, включающей проверку реального имени разработчика и четырёхступенчатый процесс проверки безопасности приложений. Все загруженные приложения проходят строгое тестирование, чтобы исключить возможность вредоносной активности. Huawei AppGallery входит в тройку лидеров на мировом рынке приложений и охватывает более 170 стран и регионов, обслуживает более 600 миллионов пользователей устройств Huawei. Количество ежемесячных активных пользователей Huawei AppGallery превысило 400 миллионов с момента ее официального запуска в апреле 2018 года. Сегодня в HUAWEI зарегистрировано более 1,3 миллиона разработчиков. Мы стремимся, чтобы белорусские пользователи получали удовольствие от наших продуктов, и делаем все для предоставления качественных приложений и услуг».

Для установки сервиса VTB mBank достаточно с использованием мобильного устройства Huawei с доступом в сеть интернет бесплатно загрузить из маркета Huawei AppGallery мобильное приложение «VTB mBank».

*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

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Владельцы мобильных устройств Huawei могут воспользоваться услугой дистанционного банковского обслуживания VTB mBank, скачав первое в Беларуси банковское приложение в...
 
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