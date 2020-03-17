Источник материала: Новости Волковыска

19 марта с 14 часов в Волковысском райисполкоме проведет личный прием граждан заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Францевич Пранюк.

Предварительная запись на прием по тел. 4-12-93.

Справка : Виктор Пранюк родился 30 апреля 1973 года в деревне Пески Лидского района. Окончил Белорусский государственный педагогический университет, учитель физики и информатики.

Работал учителем физики и информатики в общеобразовательной школе № 11, директором общеобразовательной школы № 3 города Лиды. Занимал должность директора ГУО «Общеобразовательный лицей № 1 г. Лида».

До января 2020 года работал в должности заместителя председателя Лидского райисполкома.