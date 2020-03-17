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Как выглядит и сколько стоит Беларуси резиденция Лукашенко, которую он строил с помощью Путина

17.03.2020 12:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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TUT.by прошелся по участкам на территории России, которые принадлежат Беларуси. Не удивляйтесь, это вполне законно: правительства двух стран договорились о взаимной передаче в собственность земель на своих территориях в далеком 2009 году. Одно из таких мест в РФ – у моря в Сочи: там, с одобрения Владимира Путина, расположена резиденция Александра Лукашенко. 

В Сочи на участке 15 гектаров есть старый санаторий «Беларусь». Его основали еще в 1927 году. Здесь у прибережной зоны также находится Сочинская резиденция, специально возведенная для Лукашенко, где президент часто проводит свой отпуск. В дачу входит двухэтажный корпус с гостевыми домиками, рядом – 13-этажный «Парк-отель», несколько спортивных площадок и так далее.

По данным публичной кадастровой карты Росреестра, площадь дачи – 3,8 тысячи «квадратов». Резиденцию Лукашенко сдали в эксплуатацию в 2017 году. Росреестр назвал этот объект «Мини-гостиница для VIP-персон». Вокруг нее на карте отмечены пара недостроенных зданий, гостевой дом, ротонда и КПП.

Как припомнил TUT.by, дачу для президента возводили со скандалом. До подписания соглашения о передаче земель в 2009 году на территории санатория «Беларусь» в Сочи постоянно проживало около 40 семей. Жилье имело статус квартир, которые люди арендовали по соцнайму, то есть бессрочно. После подписания соглашения людей стали переселять, их жилье на берегу признали аварийным и предоставили другое, тоже в Сочи. Правда, таким положением дел оказались недовольны Любовь и Валентина Голубевы. Экспертиза признала предоставленные им взамен комнаты «непригодными к постоянному проживанию». Ремонта женщины добились только через суд. Журналисты «Новой газеты» подсчитали, что квартиру, которая взамен оказалась у Голубевых, купили по завышенной цене.

По Росреестру кадастровая стоимость участка с санаторием «Беларусь» в Сочи – 1,4 миллиарда российских рублей. Значит, Беларусь платит в год за аренду этой земли 4,2 миллиона рублей (в беларуских рублях это 133 тысячи рублей).

 
 
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TUT.by прошелся по участкам на территории России, которые принадлежат Беларуси. Не удивляйтесь, это вполне законно: правительства двух стран договорились о взаимной...
 
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