Сын Макея не ходит в школу и другим не советует

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рассказал Артем Поляков. "Временно я не хожу в школу из-за того, что у нас учились люди, которые не сказали, что летали в Италию (там был один человек у нас в Беларуси, а его дети учились со мной в школе)", –





По его словам, в его классе сейчас совсем мало детей. Он считает, было бы хорошо ввести карантин: "прикрыть" все места большого сбора людей, не проводить мероприятия. Настроен парень оптимистично.





"Все скоро наладится. Главное – соблюдать правила гигиены, мыть руки, не "тусоваться" в огромной толпе", – посоветовал Артем.



