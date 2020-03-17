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Сын Макея не ходит в школу и другим не советует

17.03.2020 12:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сын министра иностранных дел Владимира Макея находится на "домашнем" карантине из-за того, что некоторые учащиеся его школы недавно побывали в Италии, об этом он рассказал в соцсетях.


архивное фото

"Временно я не хожу в школу из-за того, что у нас учились люди, которые не сказали, что летали в Италию (там был один человек у нас в Беларуси, а его дети учились со мной в школе)", – рассказал Артем Поляков.

По его словам, в его классе сейчас совсем мало детей. Он считает, было бы хорошо ввести карантин: "прикрыть" все места большого сбора людей, не проводить мероприятия. Настроен парень оптимистично.

"Все скоро наладится. Главное – соблюдать правила гигиены, мыть руки, не "тусоваться" в огромной толпе", – посоветовал Артем.
 
 
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Сын министра иностранных дел Владимира Макея находится на "домашнем" карантине из-за того, что некоторые учащиеся его школы недавно побывали в Италии, об этом он...
 
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