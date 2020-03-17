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Сын Макея не ходит в школу и другим не советует
Источник материала: Партизан
Сын министра иностранных дел Владимира Макея находится на "домашнем" карантине из-за того, что некоторые учащиеся его школы недавно побывали в Италии, об этом он рассказал в соцсетях.
архивное фото
"Временно я не хожу в школу из-за того, что у нас учились люди, которые не сказали, что летали в Италию (там был один человек у нас в Беларуси, а его дети учились со мной в школе)", –
По его словам, в его классе сейчас совсем мало детей. Он считает, было бы хорошо ввести карантин: "прикрыть" все места большого сбора людей, не проводить мероприятия. Настроен парень оптимистично.
"Все скоро наладится. Главное – соблюдать правила гигиены, мыть руки, не "тусоваться" в огромной толпе", – посоветовал Артем.
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Сын министра иностранных дел Владимира Макея находится на "домашнем" карантине из-за того, что некоторые учащиеся его школы недавно побывали в Италии, об этом он...
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