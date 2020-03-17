﻿ В Viber появилась фальшивая рассылка о розыгрыше «iPhone, PlayStation и денежных призов». 21.by
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В Viber появилась фальшивая рассылка о розыгрыше «iPhone, PlayStation и денежных призов»

17.03.2020 12:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию 42.TUT.BY обратились читатели, которым пришло подозрительное сообщение в Viber. В нем утверждалось, будто бы мессенджер «раздает призы», среди которых iPhone, PlayStation и деньги. Однако в самой компании предупреждают — не стоит переходить по ссылке, указанной в сообщении.


Представители Viber прокомментировали, что розыгрыш, о котором идет речь в сообщении, не проводится компанией.

— Актуальные новости обо всех активностях бренда публикуются на официальном сайте viber.com. Только эту информацию можно считать достоверной, — сообщили нам. — Кроме того, можно связаться с командой Viber через службу поддержки support.viber.com и узнать любую интересующую информацию.

В случае получения сомнительных сообщений, как в Viber, так и через любой другой канал, будь то SMS или e-mail, не стоит вступать в переписку или пытаться позвонить на номер, с которого было отправлено сообщение. Вы можете заблокировать этот номер.

Напомним, что это не первый случай, когда Viber использовали для рассылки так называемых «писем счастья» — в частности, подобное было в декабре 2019 года.

Отметим, что так называемые письма счастья не только создают паразитную нагрузку на каналы связи, но и могут являться одним из механизмов получения базы контактов спамерами.

 
 
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Почему не стоит верить сообщению о призах и переходить по ссылке.
 
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