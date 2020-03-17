Движение грузовиков через пункт пропуска «Бенякони» возобновлено

Источник материала: Вороновская газета





Движение грузовиков через пункт пропуска «Бенякони» возобновилось, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

С 16 марта литовская сторона прекратила оформлять грузовые авто в пунктах пропуска «Шальчининкай» и «Лаворишкес», сопредельных с белорусскими пунктами пропуска «Бенякони» и «Котловка».

Сегодня с 10 утра по белорусскому времени движение грузовых транспортных средств через пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») возобновилось.

Государственный таможенный комитет рекомендует перевозчикам выстраивать маршруты следования в белорусско-литовском направлении в том числе через пункт пропуска «Бенякони», поскольку в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Привалка» сейчас наблюдается скопление грузовиков.

Движение грузовых транспортных средств в белорусско-польском направлении осуществляется через пункты пропуска «Козловичи» («Кукурыки»), «Брузги» («Кузница Белостокская») и «Берестовица» («Бобровники»). «Сотрудники таможенных органов Беларуси оформляют автомобили с учетом ритмичности их выпуска польской стороной, налажено активное взаимодействие и прием потоков», — добавили в ГТК.

В пунктах пропуска «Половцы» («Песчатка») и «Славатыче» («Домачево») движение автомобилей прекращено по решению польской стороны.

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