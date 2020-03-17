Лукашенко остался недоволен результатами пятилетки

Источник материала: Ежедневник

По словам главы государства, устранение основных проблем в экономике идет крайне медленными темпами.

Как заметил президент на совещании, приуроченном к итогам социально-экономического развития за 2019 год, а также оценке результатов пятилетки, «хвалиться особо нечем».

Он отметил, что не достигнуты четыре из семи важнейших показателей, по которым оценивается эффективность деятельности правительства и Национального банка.

Речь идет о наращивании экспорта, притоке иностранных инвестиций, росте производительности труда и увеличении валового внутреннего продукта.

Прирост в 1,2% Лукашенко назвал очень скромным результатом.

Он также считает, что в Беларуси слишком много внимания уделяют цене на нефть и условиям ее закупки, а также курсам валюты в странах - торговых партнерах республики и ограничениям, которые эти страны вводят для нас.

«Реагируем на любой шорох. Так быть не должно», – отметил Александр Лукашенко.

Президент назвал Беларусь небольшой страной с открытой экономикой, которая должна уметь гибко адаптироваться к объективным условиям.