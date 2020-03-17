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Рекорд за рекордом. Доллар снова подорожал

17.03.2020 13:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль существенно подешевел к валютной корзине. Её значение по итогам торгов на БВФБ во вторник выросло на 0,36%. Это больше, чем за все предыдущие мартовские торги.

А с начала месяца валютная корзина подорожала на 0,68%.

Курс доллара вырос всего на 0,0037 BYN до 2,3673 BYN/USD, но этого хватило для обновления абсолютного максимума. С начала марта он менялся уже четыре раза, а в феврале — пять раз.

Кус евро снизился на 0,0056 BYN до 2,6335 BYN/EUR, но с начала месяца евровалюта подорожала на 16,6 копеек.

Курс российского рубля поднялся 0,0219 BYN до 3,1913 BYN/100 RUB. С начала недели сотня российских рублей подешевела почти на полкопейки, а с начала марта почти на 15 копеек.


Центробанк России

Российский рубль на торгах в Москве немного укрепился к евро и доллару. По состоянию на 11–30 средневзвешенный курс доллара снизился на 24 копейки до 73,8896 российских рублей. Аналогичный курс евро на это же время составил 82,25 российских рублей. Примерно на 50 копеек ниже официального курса на сегодня.

Банк России установит курсы валют на завтра на основании этих данных.

Стоимость нефти сорта Brent к моменту написания новости находилась ниже уровня 30,00 долларов за баррель. Российская Urals обычно стоит на пару долларов меньше и это очень негативно сказывается на бюджете РФ. Т. к. при его планировании на 2020 год была заложена средняя цена нефти на уровне 42,4 доллара за баррель. 

Для того чтобы в бюджете сошлись доходы и расходы нужно тратить резервы или девальвировать российский рубль.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль существенно подешевел к валютной корзине. Её значение по итогам торгов на БВФБ во вторник выросло на 0,36%. Это больше, чем за все предыдущие...
 
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