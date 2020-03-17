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Землетрясение вынудило итальянцев ночевать на улице

17.03.2020 14:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Дрожь земли в Италии. Серия подземных толчков произошла в стране этой ночью. На юге зафиксированы колебания почти в 4 балла. 

Землетрясение вынудило итальянцев ночевать на улице

Очаг землетрясения залегал на глубине 9 километров. Толчки ощущались в регионе Калабрия. Данных о разрушениях нет, однако явление заставило понервничать местных жителей.

Землетрясение вынудило итальянцев ночевать на улице

Некоторые итальянцы, опасаясь обрушений, отправились ночевать на улицу.

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Новости Италии. Дрожь земли в Италии. Серия подземных толчков произошла в стране этой ночью. На юге зафиксированы колебания почти в 4 балла.  Очаг землетрясения...
 
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