Удачная сделка: Беларусь выгодно купила партии нефти

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На фоне колебаний мировых цен на нефть Минск с выгодой покупает сырье. В марте через литовский порт Клайпеда придут 250 тысяч тонн. Столько же поставит нефтяная компания Азербайджана, передает «МИР 24».



«Мы используем момент, чтобы получить выгодное сырье. Рынок контролируем, изучаем и работаем со всеми возможными поставщиками. Мы имеем еще два танкера. Вчера по югу пришел танкер от SOCAR, уже стал под слив. С первого танкера мы получим на Мозырьский завод нефть буквально завтра», – рассказал пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Всего в этом месяце в страну поступят около миллиона тонн нефти. Сейчас эксперты ведут переговоры с Казахстаном и рассматривают вариант покупки из США. Поставки российской нефти приостановлены 1 января – сторонам не удалось договориться о цене.