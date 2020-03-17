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Удачная сделка: Беларусь выгодно купила партии нефти
17.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На фоне колебаний мировых цен на нефть Минск с выгодой покупает сырье. В марте через литовский порт Клайпеда придут 250 тысяч тонн. Столько же поставит нефтяная компания Азербайджана, передает «МИР 24».
Всего в этом месяце в страну поступят около миллиона тонн нефти. Сейчас эксперты ведут переговоры с Казахстаном и рассматривают вариант покупки из США. Поставки российской нефти приостановлены 1 января – сторонам не удалось договориться о цене.
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В марте через литовский порт Клайпеда придут 250 тысяч тонн. Столько же поставит нефтяная компания Азербайджана.
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