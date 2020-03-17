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С 18 по 19 марта автобус маршрута №13а будет временно следовать только до остановки "Инволюкс"
17.03.2020 16:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В связи с производством дорожных работ в районе остановочного пункта "Пролесковая" в г. Бресте с 18 по 19 марта 2020 года автобус маршрута №13а будет временно следовать только до остановки "Инволюкс".
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В связи с производством дорожных работ в районе остановочного пункта "Пролесковая" в г. Бресте с 18 по 19 марта 2020 года автобус маршрута №13а будет временно...
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