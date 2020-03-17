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Экс-глава "Белтелекома" Сиводедов рассказал о полумиллионе взятках и звонках Втюрина

17.03.2020 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший генеральный директор РУП "Белтелеком" Сергей Сиводедов дал показания в суде, заявив, что признает вину полностью.

Экс-глава "Белтелекома" Сиводедов рассказал о полумиллионе взятках и звонках Втюрина
Коллегия по уголовным делам Верховного суда рассматривает во вторник уголовное дело о взятках за поставку в страну телекоммуникационного оборудования, идет допрос свидетелей, передает корреспондент Sputnik во вторник из зала суда Московского района столицы.

Во второй половине дня суд приступил к допросу Сиводедова. Свое выступление в суде он зачитал с листа.

"Высокий суд, в совершении преступлений я раскаиваюсь и вину признаю полностью", - заявил Сиводедов.

Он рассказал, что начинал работать на "Белтелекоме" с 1995 года и прошел все ступени карьерной лестницы на предприятии. С 2006 по 2014 год был заместителем гендиретора "Белтелекома", с 2014 года до момента задержания - работал гендиретором, кроме этого, был руководителем конкурсной комиссии РУП "Белтелеком".

Почти полмиллиона долларов

Сиводедову предъявлено обвинение в том, экс-глава учреждения получил взятки на сумму не менее 470 тысяч долларов США и 15 тысяч евро. Как ранее сообщалось, в даче взяток обвиняются два россиянина: Владимир Казанцев и Виталий Горбачев. Кроме этого, в обвинении Андрею Втюрину присутствует эпизод, где упоминается, что он склонил Горбачева и Казанцева передать Сиводедову взятку в размере 15 тысяч евро.

Всего двое граждан России обвиняются в даче взяток на сумму 180 тысяч евро за поставку оборудования.

Звонки Втюрина

В суде Сиводеов сообщил, что Втюрин настаивал на том, чтобы он заключил договора на поставку телекоммуникационного оборудования именно с этими представителями российских коммерческих структур. По его словам, указания по данному поводу давались и бывшему министру связи Попкову.

"Звонил Втюрин не менее четырех раз по государственной связи, если я начинал уклоняться от выполнения, то получал звонок от Андрея Александровича (Втюрина - Sputnik)", - сказал Сиводедов.

Он также рассказал, как представители российской фирмы уговорили его принять взятки, а также как он получил 15 тысяч евро на 17 этаже высотного здания на улице Сурганова в Минске.

Сиводедов просит суд зачесть полученные взятки на сумму почти в полмиллиона долларов в счет погашения нанесенного ущерба. Экс-глава "Белтелекома" заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и написал явку с повинной на имя председателя КГБ.

Рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя государственного секретаря Совета безопасности Андрея Втюрина и еще 15 обвиняемых Верховный суд Беларуси начал во вторник, 10 марта.
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший генеральный директор РУП "Белтелеком" Сергей Сиводедов дал показания в суде, заявив, что признает вину полностью.
 
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