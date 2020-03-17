ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Коронавирус | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Нужна проверенная информация из достоверных источников». Что Лариса Гринько думает о блогерах

17.03.2020 17:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Когда я учился на журфаке и поступал, самым популярным направлением было телевидение и радио. Сегодня там недобор, практически в два раза меньше от заявленного числа набираемых студентов. Но на веб-журналистику, Интернет, напротив, очень большие конкурсы. Как Вы считаете, блогер  – это журналист? Потому что многие блогеры называют себя журналистами. И какова роль социальных медиа в современном информационном пространстве?

«Сталкиваются с тяжёлой работой, постоянной головной болью». Почему в журналистике после ВУЗа остаются немногие. Мнение Ларисы Гринько

«Нужна проверенная информация из достоверных источников». Что Лариса Гринько думает о блогерах

Лариса Гринько, телеведущая:
Если брать понятие «журналисты» – это что? Это сбор, обработка и представление информации. То в каком-то формальном отношении блогер, наверное, тоже является журналистом, потому что он, действительно, собирает информацию, обрабатывает, редактирует и выдаёт её в эфир. Это тоже из категории профессии журналистской. Но сейчас так их много появилось: и блоги, и влоги, и Бог знает что.

Но если смотреть мировую тенденцию, то солидные издания завоёвыввают всё больше популярность и признание. Почему? Потому что люди хотят проверенной, точной информации. А не то, что вот эти постоянные фейк-новости. Они вводят людей в какое-то смущение. И мне думается, что люди просто устали. Нужна проверенная информация из достоверных источников. А это под силу только серьёзным СМИ.

Было такое время, что когда появилось телевидение, говорили, что радио умрёт. И вот эта проводная сетка осталась только в деревнях. И казалось, это отстойный такой фактор, который больше пропаганда, нежели информация. Но радио живёт. Посмотрите, сколько FM-станций. Возможность посмотреть кино в Интернете, но кинотеатры, по-прежнему, переполнены. То есть смена формы подачи не отрицает вот эту классическую форму. Мы хотим идти в театр не потому, что мы не можем почитать Шекспира. Мы хотим увидеть, эмоцию получить, увидеть игру актёра. Всё равно будут интересны классические формы: театр, будет интересно настоящее кино, настоящая музыка. И в то же время будут настоящие, проверенные, серьёзные СМИ.   

Лариса Гринько: «В прошлом журналистика, может быть, была более влиятельной, потому что это была профессия избранных»

Вадим Щеглов:
Некоторые говорят, что в будущем появится профессия «медиаполицейский», который будет следить за достоверностью информации. Потому что многие устали от этих фейков.

Лариса Гринько:
Очень правильно.

Люди в материале: Лариса Гринько

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».
 
Новости дня
Новости разные
 
Валерий Бельский: ни главу государства, ни Администрацию не удовлетворяет положение вещей в нашей экономике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика