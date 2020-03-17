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В Минске на площади Независимости нашли труп мужчины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В центре Минска найден труп пожилого мужчины.
Как
На место незамедлительно выбыли медики и следственно-оперативная группа.
Была установлена личность мужчины. Им оказался 75-летний пенсионер. Предположительно, у него остановилось сердце.
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Новости Беларуси. В центре Минска найден труп пожилого мужчины. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью...
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