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Минобразования не подтверждает информацию о переносе весенних каникул

17.03.2020 16:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В некоторых школах Беларуси принято решение уйти на весенние каникулы на неделю раньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту новость активно обсуждают в родительских чатах.  

Однако в Министерстве образования эту информацию не подтверждают. На данный момент официальная дата весенних каникул – с 30 марта по 4 апреля. 

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В некоторых школах Беларуси принято решение уйти на весенние каникулы на неделю раньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту новость...
 
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