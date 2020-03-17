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Минобразования не подтверждает информацию о переносе весенних каникул
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В некоторых школах Беларуси принято решение уйти на весенние каникулы на неделю раньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту новость активно обсуждают в родительских чатах.
Однако в Министерстве образования эту информацию не подтверждают. На данный момент официальная дата весенних каникул – с 30 марта по 4 апреля.
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Новости Беларуси. В некоторых школах Беларуси принято решение уйти на весенние каникулы на неделю раньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту новость...
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