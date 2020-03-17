К проблемам людей — без равнодушия. Управляющий делами Гродненского облисполкома Игорь Попов провел прием граждан в г.п. Вороново.

Источник материала: Вороновская газета





К Игорю Андреевичу обратилась жительница одного из агрогородков района. Женщина — пенсионер, воспитывает сына-инвалида. В силу возраста стало трудно за ним ухаживать. На помощь ей готова прийти односельчанка. Однако согласно законодательству она не имеет права на назначение и выплату пособия по уходу за инвалидом І группы, поскольку получает пенсию. Управляющий делами облисполкома дал соответствующие поручения в Вороновский райисполком и комитет по труду, занятости и соцзащите облисполкома.

— К разрешению данного обращения надо подойти со всей ответственностью. В рамках правового поля помочь обратившейся, чтобы облегчить ее житейскую ситуацию, — прокомментировал И.А. Папов. — Безусловно, люди приходят на приемы граждан с вопросами, которые наболели. Прежде всего их волнуют бытовые вопросы, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, строительства, получения субсидий, материнского капитала, трудоустройства. Последние характерны для людей предпенсионного возраста. Понятно, что человек рассчитывает на то, что ему помогут. Нужно выслушать каждого внимательно, вникнуть в суть проблемы, рассмотреть ее с точки зрения законодательства, оказать практическое содействие. И, как требует Глава государства, не допускать волокиты в рассмотрении дел, ответы должны быть четкими и понятными, не содержать какие-либо юридически сложные формулировки. Однако следует понимать, что разрешение некоторых обращений зависит от многих факторов, в том числе и от финансирования.

Как положительную тенденцию отмечу, что многие люди проявляют активную гражданскую позицию. Они не просто приходят на приемы со своими проблемами, но и в ряде случаев предлагают свое участие в их решении.

В целом работа с обращениями граждан — одна из стратегически значимых. Ее надлежащее исполнение — задача, которая стоит перед органами власти всех уровней.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.