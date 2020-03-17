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Совет ЕЭК обнулил таможенную пошлину на электромобили

17.03.2020 17:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Электромобилям дан зеленый свет! Совет Евразийской экономической комиссии принял решение обнулить ставку ввозной таможенной пошлины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нулевая ставка будет действовать до конца 2021 года и для юридических и для физических лиц.

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Интерес к электротранспорту сейчас отмечается во всех государствах ЕАЭС, поэтому с учетом уже принятых мер такое снижение будет способствовать формированию в странах «пятерки» рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры.

Президент Беларуси на прошлой неделе подписал указ, направленный на стимулирование использования электротранспорта.

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Среди прочего документ предусматривает и отмену НДС при покупке такой машины для личного пользования. Специалисты подсчитали, что эта мера вместе с обнулением пошлин сделает для белорусов электромобиль почти на 40 % дешевле.

Больше новостей экономики за 17 марта здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Электромобилям дан зеленый свет! Совет Евразийской экономической комиссии принял решение обнулить ставку ввозной таможенной пошлины, сообщили...
 
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