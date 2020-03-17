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Репортёр ТАСС раскрыл секрет удачного кадра в годы войны
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Чтобы знали и помнили о всех ракурсах войны, сотни фотокорреспондентов, заботясь о мировой, вычеркивали главы из своих историй, гибли за события, гибли за кадры, вставляя собственные жизни в общий план.
Александр Дитлов, военный корреспондент фотохроники ТАСС:
Увидеть, забыть о смертельной опасности и в полный рост ради одного снимка бросаться в автоматный вихрь. Но даже сфотографировать улыбку смерти было меньше, чем полдела. Репортеру ещё нужно было добраться до полевой лаборатории, а после – по кадрам расписать пленку и отправить в Москву в фотохронику ТАСС.
Александр Дитлов:
Для Александра Дитлова на удивление, как он сам говорит, лёгкой оказалось съемка с разведчиками.
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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