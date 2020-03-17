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«Граждане, не разбрасывайтесь деньгами». Депутат объяснил фотографии с пустыми полками

17.03.2020 22:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Депутат Андрей Савиных в своем Facebook поднял тему пустых полок, фотографии которых регулярно можно видеть в социальных сетях и различных Telegram-каналах. Он узнал у крупных поставщиков, что у них с запасами продуктов, и заявил: «склады заполнены». Между тем «Евроопт» подтвердил Onliner, что спрос на товары с начала недели вырос на 10—15%, а на крупы, консервы и туалетную бумагу — и вовсе на 25—30%.

«Граждане, не разбрасывайтесь деньгами». Депутат объяснил фотографии с пустыми полками

— Я связался с соответствующими ведомствами, переговорил с руководством нескольких торговых сетей, благо, что штаб-квартира крупнейшей из них и, по моему мнению, самой надежной — «Евроопта» — находится в моем избирательном округе, — пишет Савиных. — Основываясь на полученной информации, я могу с уверенностью утверждать, что склады забиты товаром! Дефицит нам не грозит!

«Граждане, не разбрасывайтесь деньгами». Депутат объяснил фотографии с пустыми полками

— Граждане! Не разбрасывайтесь деньгами. Их у нас, к сожалению, не так и много. Причину пустых полок на фото я тоже узнал. У торговых сетей есть сроки погашения кредитных платежей. Стали чуть-чуть задерживать платежи поставщикам, чтобы накопить денежную массу. Ну а поставщики решили: нет оплаты — нет поставки. Ликвидность их товара выше обычного. Отсюда и небольшие перебои. Одним словом, будьте благоразумны, не поддавайтесь панике.

«Евроопт», в свою очередь, заявил, что поставки пришлось увеличивать уже с понедельника.

— Отгрузка всего ассортимента в целом повысилась на 10—15%, а на товары повышенного спроса — на 25—30%. Про запас в магазины в первую очередь завезли муку, крупы, консервы, макаронные изделия, муку, растительное масло и средства личной гигиены, — отметили в компании. — Помимо бакалеи, «Евроопт» увеличивает поставки импортных фруктов и овощей. В торговые объекты сети поставка данной продукции идет в текущем режиме, без перебоев. Можем заверить, товаров хватит всем. Если понадобится, мы завезем и больше — проблем с поставками нет.

По словам ритейлера, запасы выросли в крупных магазинах с большими складами. Также сеть отмечает, что увеличила число заказов и сформировала повышенный страховой запас на случай перебоев в поставках из-за закрытия границ с другими странами или усиления таможенного мониторинга.

Что касается доставки, с которой периодически случаются перебои, то, по словам компании, она идет по стандартному графику, просто выросли объемы. Если будет необходимость, частоту доставки обещают увеличить.

— «Евроопт» активно взаимодействует с МАРТ и Минздравом, чтобы придерживаться последних рекомендаций по поддержанию запасов и профилактике инфекций. Перед началом смены проводится опрос сотрудников на состояние здоровья. Все помещения и склады постоянно проходят дезинфекцию и проветривание. При этом ограничен контакт с водителями, которые прибывают на выгрузку из других стран, — отмечает компания.

 
 
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  Депутат Андрей Савиных в своем Facebook поднял тему пустых полок, фотографии которых регулярно можно видеть в социальных сетях и различных Telegram-каналах. Он узнал у...
 
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