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Smart-билеты. LWO и Белинвестбанк запустили оплату по QR-коду в общественном транспорте в Могилёве

17.03.2020 23:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Smart-билеты приходят на смену бумажным талончикам. Теперь рассчитаться за проезд с помощью электронного девайса могут и жители Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Smart-билеты. LWO и Белинвестбанк запустили оплату по QR-коду в общественном транспорте в Могилёве

Всего-то нужно установить приложение «Оплати» на свой смартфон. Систему разработал резидент ПВТ компания LWO вместе с «Белинвестбанком». Способ оплаты по QR-коду не только удобен для пассажиров, он позволяет значительно экономить транспортным организациям.

Одной из первых приложение протестировала Ирина Недобоева.

Smart-билеты. LWO и Белинвестбанк запустили оплату по QR-коду в общественном транспорте в Могилёве

Установил, отсканировал, оплатил. Эта простая схема расчета за проезд с помощью QR-кода в общественном транспорте теперь доступна и жителям Могилева. Для этого нужен только смартфон и установленное приложение «Оплати».

Smart-билеты. LWO и Белинвестбанк запустили оплату по QR-коду в общественном транспорте в Могилёве

Ирина Недобоева, корреспондент:
Чтобы рассчитаться за проезд через мобильное приложение, нужно его открыть, навести сканер на QR-код, выбрать количесвто билетов, нажать «оплатить».

Smart-билеты. LWO и Белинвестбанк запустили оплату по QR-коду в общественном транспорте в Могилёве

Smart-билеты. LWO и Белинвестбанк запустили оплату по QR-коду в общественном транспорте в Могилёве

Узнать такие автобусы просто. В салоне есть наклейки с QR-кодом, которые и являются виртуальной «билетной кассой». Приложение распознает картинку даже на расстоянии двух метров.

Smart-билеты. LWO и Белинвестбанк запустили оплату по QR-коду в общественном транспорте в Могилёве

Кирилл Талейко, заместитель директора LWO по техническим вопросам:
В этой системе применено очень много современных методов обеспечения безопасности, которые позволяют быть уверенным в том, что данная система очень устойчива к взломам и прочим мошенническим действиям.

Smart-билеты. LWO и Белинвестбанк запустили оплату по QR-коду в общественном транспорте в Могилёве

Мобильный сервис «Оплати» умеет не только продавать, но и контролировать документы на проезд. Проверка билета кондуктором осуществляется также просто. Пассажир через приложение сканирует QR-код контролера, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом «оплачен».

Smart-билеты. LWO и Белинвестбанк запустили оплату по QR-коду в общественном транспорте в Могилёве

Smart-билеты. LWO и Белинвестбанк запустили оплату по QR-коду в общественном транспорте в Могилёве

Андрей Сокирко, заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк»:
Когда мобильный телефон при вас, нет смысла использовать какие-то другие инструменты. Достаточно иметь одно простое удобное приложение «Оплати».

Smart-билеты. LWO и Белинвестбанк запустили оплату по QR-коду в общественном транспорте в Могилёве

Расчет за проезд по QR-коду пока запустили в тестовом режиме. Но уже в ближайшее время такая возможность появится во всех автобусах и троллейбусах Могилевской области.

Могилев – уже четвертый город в Беларуси, где инновационная технология покупки и проверки билетов в электронном виде стала доступна каждому пассажиру.

Smart-билеты. LWO и Белинвестбанк запустили оплату по QR-коду в общественном транспорте в Могилёве

Олег Кондратенко, директор компании LWO, член Совета по развитию цифровой экономики Беларуси:
Эту систему мы еще задумывали для того, чтобы по-хорошему как можно сильнее отвязать нашу страну, нашу экономику от международных платежных систем.

Наша страна не производит платежные терминалы. Соответственно, этот достаточно существенный объем затрат (а это десятки миллионов долларов в год) то, что нужно платить для того, чтобы у нас увеличивалось количество безналичных платежей. При нашем сервисе этого не нужно платить, потому что это будут белорусские сервисы.

Smart-билеты. LWO и Белинвестбанк запустили оплату по QR-коду в общественном транспорте в Могилёве

К слову, «Оплати» – это далеко не только транспортное приложение. Это уникальный сервис: с помощью QR-кодов можно оплачивать товары в магазине и услуги. В ближайших планах внедрение системы во всех уголках Беларуси.

*На правах рекламы

Smart-билеты. LWO и Белинвестбанк запустили оплату по QR-коду в общественном транспорте в Могилёве

Люди в материале: Ирина Недобоева, Кирилл Талейко, Андрей Сокирко, Олег Кондратенко

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Smart-билеты приходят на смену бумажным талончикам. Теперь рассчитаться за проезд с помощью электронного девайса могут и жители Могилева, сообщили...
 
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