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Первая в Беларуси галерея пирографии открылась в Жодино. Почему туда стоит сходить?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первая в Беларуси галерея пирографии открылась в выставочном зале Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь можно узнать об истории выжигания по дереву, а также посмотреть уникальные «картины огнем» Игоря Коперского. Он же проводит экскурсии в галерее и иногда дает мастер-классы.
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Новости Беларуси. Первая в Беларуси галерея пирографии открылась в выставочном зале Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь можно узнать об истории...
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