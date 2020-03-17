ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Первая в Беларуси галерея пирографии открылась в Жодино. Почему туда стоит сходить?

17.03.2020 23:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первая в Беларуси галерея пирографии открылась в выставочном зале Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первая в Беларуси галерея пирографии открылась в Жодино. Почему туда стоит сходить?

Здесь можно узнать об истории выжигания по дереву, а также посмотреть уникальные «картины огнем» Игоря Коперского. Он же проводит экскурсии в галерее и иногда дает мастер-классы.

Подробности смотрите в видеоматериале Екатерины Чичеровой.

Первая в Беларуси галерея пирографии открылась в Жодино. Почему туда стоит сходить?

Первая в Беларуси галерея пирографии открылась в Жодино. Почему туда стоит сходить?

Люди в материале: Екатерина Чичерова, Игорь Коперский

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Первая в Беларуси галерея пирографии открылась в выставочном зале Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь можно узнать об истории...
 
Новости дня
Новости разные
 
Smart-билеты. LWO и Белинвестбанк запустили оплату по QR-коду в общественном транспорте в Могилёве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика