Первая в Беларуси галерея пирографии открылась в Жодино. Почему туда стоит сходить?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первая в Беларуси галерея пирографии открылась в выставочном зале Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Здесь можно узнать об истории выжигания по дереву, а также посмотреть уникальные «картины огнем» Игоря Коперского. Он же проводит экскурсии в галерее и иногда дает мастер-классы.

Подробности смотрите в видеоматериале Екатерины Чичеровой.







