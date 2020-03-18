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Гродненец оформил на других онлайн-кредиты на 419 тыс. руб
18.03.2020 09:14 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Мужчина обращался к людям и просил, чтобы те за вознаграждение помогли ему обналичить деньги. Используя мобильное приложение, мужчина оформлял от их имени заявки на выдачу онлайн-кредитов. Если заявка была рассмотрена положительно, на счета граждан поступали деньги
«Установлено, что таким образом мужчина оформил онлайн-кредиты от имени более 90 граждан. Сумма похищенного превысила Br419 тыс.», - сообщает
Мужчина также убеждал знакомых, чтобы они от своего имени заключили для него кредитные договоры. Для этого он придумывал различные предлоги - развитие бизнеса, приобретение техники. Исполнять обязательства по выплате оформленных кредитов он не собирался.
Нарушителю предъявлено обвинение в использовании заведомо подложных документов, совершении мошенничества, хищении путем использования компьютерной техники, а также в уклонении от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.
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Завершено расследование дела о мошенничестве, возбужденного в отношении 27-летнего жителя Гродно.
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