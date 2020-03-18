Гродненец оформил на других онлайн-кредиты на 419 тыс. руб

Мужчина обращался к людям и просил, чтобы те за вознаграждение помогли ему обналичить деньги. Используя мобильное приложение, мужчина оформлял от их имени заявки на выдачу онлайн-кредитов. Если заявка была рассмотрена положительно, на счета граждан поступали деньги

«Установлено, что таким образом мужчина оформил онлайн-кредиты от имени более 90 граждан. Сумма похищенного превысила Br419 тыс.», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гродненской области Инну Позняк.

Мужчина также убеждал знакомых, чтобы они от своего имени заключили для него кредитные договоры. Для этого он придумывал различные предлоги - развитие бизнеса, приобретение техники. Исполнять обязательства по выплате оформленных кредитов он не собирался.

Нарушителю предъявлено обвинение в использовании заведомо подложных документов, совершении мошенничества, хищении путем использования компьютерной техники, а также в уклонении от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

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