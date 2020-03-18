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Мы — за безопасность!

18.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В рамках проведения акции «Единый день безопасности» в Леоновичском детском саду с 20 февраля по 1 марта прошел ряд мероприятий.

С целью изучения правил безопасного поведения в нашем учреждении создан «Уголок безопасности», где воспитанники с огромным удовольствием изучают правила безопасного поведения дома, на улице, в общественных местах, постоянно повторяют правила дорожного движения, а также правила пожарной безопасности. Интересным и увлекательным занятием стала для наших воспитанников игра «Учимся играя», когда детям представилась возможность во время игры набрать номер экстренных служб и рассказать о случившемся несчастье.

Для законных представителей воспитанников подготовлена стендовая информация о возможности установления на телефон мобильного приложения «МЧС Беларуси: помощь рядом». Информация также размещена на сайте нашего детского сада. Ссылка для перехода на сайт отправлена родителям в группу в вайбере, а в учреждении размещен QR-код для перехода на сайт для изучения более подробной информации.

В рамках проведения акции воспитанники приняли участие в конкурсе рисунков «Мы — за безопасность!». Завершилась неделя безопасности театрализованным представлением «Случай в лесу».

Татьяна Юнкевич,

заведующий ГУО

«Леоновичский детский сад».

 


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В рамках проведения акции «Единый день безопасности» в Леоновичском детском саду с 20 февраля по 1 марта прошел ряд мероприятий.
 
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