Названы продукты, содержащие намного больше белка, чем яйцо

Источник материала: Газета Авангард

Немецкие диетологи советуют употреблять белки в составе различных продуктов — так строительный материал для мышц работает более эффективно. О наиболее богатой белками пище рассказал F ocus.de .





Взрослому человеку в сутки, в среднем, необходимо съедать 80 граммов белка. Многие решают быстро насытиться белками, отварив несколько яиц. Так, в ста граммах продукта содержится около 13 граммов белка.

Диетологи рекомендуют иногда заменять продукт другими вариантами, порой более полезными.

Так, в ста граммах миндаля содержится 20 граммов белка, в такой же порции тыквенных семечек — 24 грамма, арахиса — 25 граммов, соевых хлопьев — более 40 граммов.

Чтобы получать нужное количество аминокислот, специалисты призывают не отказываться от мяса, рыбы, некоторых молочных продуктов.

В ста граммах куриной грудки содержится 20 граммов белка, тунца — около 23 граммов, пармезана — 38 граммов.