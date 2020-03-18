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Названы продукты, содержащие намного больше белка, чем яйцо

18.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Немецкие диетологи советуют употреблять белки в составе различных продуктов — так строительный материал для мышц работает более эффективно. О наиболее богатой белками пище рассказал Focus.de.

Названы продукты, содержащие намного больше белка, чем яйцо

Взрослому человеку в сутки, в среднем, необходимо съедать 80 граммов белка. Многие решают быстро насытиться белками, отварив несколько яиц. Так, в ста граммах продукта содержится около 13 граммов белка.

Диетологи рекомендуют иногда заменять продукт другими вариантами, порой более полезными.

Так, в ста граммах миндаля содержится 20 граммов белка, в такой же порции тыквенных семечек — 24 грамма, арахиса — 25 граммов, соевых хлопьев — более 40 граммов.

Чтобы получать нужное количество аминокислот, специалисты призывают не отказываться от мяса, рыбы, некоторых молочных продуктов.

В ста граммах куриной грудки содержится 20 граммов белка, тунца — около 23 граммов, пармезана — 38 граммов.

sb

 
 
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Немецкие диетологи советуют употреблять белки в составе различных продуктов — так строительный материал для мышц работает более эффективно....
 
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